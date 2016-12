Es ist längst kein Neuland mehr: Wer Autoteile oder Ersatzteile benötigt, wird nicht nur im Fachhandel fündig. Das Onlineangebot wächst rasant und ist gefühlt manchmal näher als der Händler vor Ort. Versteht dann noch ein Portal, solch zahlreiche Angebote kundengerecht zu bündeln, schafft dies einen entscheidenden Mehrwert für seine Besucher.

Dieser kann vor allem darin bestehen, Kaufinteressierten ihre langwierige Recherche zu ersparen. Erfolgreiche Online-Shops fungieren bereits seit Jahren als Vorzeigeobjekte, auch Affiliate-Programme tragen vermittelnd zum Geschehen bei. Warum also nicht eine reine Vermittlungsplatform ins Leben rufen? Auf TEILESUCHE.NET werden auf diesem Wege etliche Ersatzteile rundum das Automobil angeboten.

Alles für den Kunden: Am liebsten bedienerfreundlich

Wer einen Blick auf das Portal für Auto-Ersatzteile wirft, findet eine durchaus übersichtlich gestaltete Webseite. In puncto Optik hält man sich bewusst an eine simple Designsprache. Über die leicht zu findende Suchmaske, lässt sich direkt loslegen. In der linken Sidebar platziert, befindet sich zudem eine gut strukturierte Navigation durch die verschiedenen Kategorien.

Etwas weiter unten auf der TEILESUCHE.NET-Startseite sind einzelne beliebte Artikel gelistet – wohl für die Unentschlossenen bis Kaufsüchtigen. Wer sich dagegen herstellerbezogen nach Ersatzteilen im Portal umsehen möchte, kann auch aus über 40 Automarken wählen. Nicht unüblich aber dennoch praktisch an dieser Stelle: Die Kategorie-Navigation passt sich an die gewählte Marke an.

Eine Sache wird insbesondere die Jetsetter und Unternehmungslustigen erfreuen: Die Seite kommt in Kürze auch mit einem für mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets optimierten Design daher. Wer einen Laptop mit kleinerem Bildschirm nutzt, wird diesen Vorteil ebenfalls zu schätzen wissen.

Kategorisierung in zwei Stufen: So findet man sich zurecht

Die Navigation über Kategorien und Unterkategorien ist gelebter Standard und damit trivial. Einem übergeordneten Bereich folgen jeweils unterschiedlich viele Unterkategorien, die jedoch nicht zwingend alle Produkte abdecken. Wer beispielsweise direkt im Bereich Beleuchtung nach Ersatzteilen sucht, findet auch weitere Artikel wie Außenspiegelleuchten, die keinem der Unterpunkte Scheinwerfer, Rückleuchten oder Tagfahrlicht zugeordnet sind.

Die Unterkategorien lassen sich aber auch hier über die Navigation nachträglich auswählen. Darunter findet sich ebenfalls ein Klappentext, der den jeweiligen Bereich inhaltlich beschreibt. Möchte man von hier aus einen anderen Bereich einsehen, muss man allerdings den Umweg über die Startseite in Kauf nehmen.

Anders sieht es aus, wenn man bereits einen Unterpunkt ausgewählt hat: Hier erscheinen links alle Kategoriebereiche für eine einfache und schnelle Navigation. Für die benachbarten Unterpunkte braucht es jedoch einen zweiten Klick. Zudem lassen sich die aufgelisteten Ersatzteile nochmals nach Automarken filtern. Scrollt man über die Auflistung hinaus, bietet TEILESUCHE.NET auch umfangreiche Informationen und wertvolle Tipps für die angebotenen Produkte an.

Etwas enttäuschend ist dagegen der große Button für weitere Artikelangebote, der am Ende jeder Bereich- oder Kategorieseite zum weiterstöbern einlädt: Man landet zwar stets in der Auto- und Motorradteile-Rubrik auf eBay.de, bekommt so aber selten die Ersatzteile präsentiert, die man aus der zuvor gewählten Kategorie erwarten würde.

Die Vielfalt der Ersatzteile ist löblich, aber ausbaufähig

16 Bereiche, insgesamt rund 40 Unterkategorien und die Filtermöglichkeit mit über 40 Automarken: Das schafft eine übersichtliche Handhabung und erschlägt niemanden. Dass sich dahinter bereits rund 1,5 Millionen Artikel verbergen, mag der Besucher gar nicht so wahrnehmen. Fakt ist jedoch: Wer als Aggregator für Ersatzteile fungiert, muss auf breiter Fläche angreifen und damit möglichst viele Suchanfragen abdecken.

In Planung steht daher noch deutlich mehr. Für die TEILESUCHE.NET möchte der Betreiber in absehbarer Zeit rund 300 Kategorien sowie über 10 Millionen Artikel listen. Damit sollen Monat für Monat etwa 100.000 Interessenten ihren Weg auf die Seite finden. Die Vermittlung für Ersatzteile erfolgt dabei in Anbindung an verschiedene Online-Shops, hauptsächlich (zumindest bislang) sind dies eBay und Amazon.

Wer auf Anhieb nichts passendes findet, wird gelegentlich durch ein etwas nerviges Popup vom Verlassen abgehalten: Der „Stop-Halt- Haben Sie nichts passendes gefunden?-Button“ erscheint, sobald sich die Maus nach oben an die Tabbrowsing-Leiste bewegt. Einerseits weist das Portal so auf weiterführende Angebote bei den Shops hin, andererseits irritiert man damit die Besucher, die ihre Suche erfolgreich abgeschlossen haben. Bleibt wohl eine Geschmacksfrage…

Fotocredit: TEILESUCHE.NET