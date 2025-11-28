Events

img_0253-1.jpg

Essen Motor Show 2025: die besten Tuning-Cars

28. November 2025
Das Saisonfinale der Tuning-Szene steigt auch in diesem Jahr mit der EMS. Im Fokus: Fahrwerke, Abgasanlagen, Tuning-Lifestyle – und natürlich die Show Cars der tuningXperience!


Ein Toyota GT86 mit Widebody Kit auf der Essen Motor Show 2025

tuningXperience – Der Widebody bleibt im Trend

Die individuellen Tuning-Projekte der Essen Motor Show 2025 machen weiterhin dicke Backen. Ein besonderer Hingucker ist dieser Golf 7 GTI mit „Hulk Green“-Lackierung.


Getunter Golf 7 GTI mit Widebody und Airlift Performance-Fahrwerk

Ebenfalls sticht dieser Nissan GT-R aus dem Jahr 2009 ins Auge. Nicht zuletzt die schillernde und mehrfarbige Folierung sorgt für Individualität.


Nissan GT-R R35 mit 1100 PS und Crazy Grape-Wrapping

Der nächste Eye-Catcher ist ein protziger Ford Focus RS Mk2 in neon-pinker Folierung. Mit wuchtigem Heckflügel und breiten Radhäusern werden die 400 PS bei 600 Nm bestens untermauert.


Auffällig um jeden Preis: Ford Focus RS Mk2

Weitere Highlights der Essen Motor Show 2025

Auch jenseits der tuningXperience gibt noch etliche Leckerbissen. Am Stand von foxed steht ein rosanes Rocketbunny in Form eines altbekannten Nissan GT-R.


Der nächste Widebody auf der Essen Motor Show 2025

Markanter Diffusor samt zweier Doppelendrohre, großer Flügel und optisch genietete Radhäuser samt Schweller. Darf natürlich alles nicht fehlen.


Auch vorne riskiert der GT-R eine große Lippe

Dazu gesellt sich unweit das Pendant von AutoFinesse: ein etwas männlicherer Nissan Bolide mit Bezug zu Liberty Walk…


Nissan GT-R am Stand von AutoFinesse

Die Tuning-Cars und wundervollen Boliden könnt ihr noch bis zum 07. Dezember in den Hallen der Messe Essen

